Coronavirus en Reino Unido | Nadie se puede imaginar lo difícil que puede llegar a ser el trabajo": el testimonio de una enfermera española que trabaja en una unidad de cuidados intensivos de Londres

Desafortunadamente ese tubo se abrió, porque a veces tenemos que mover a los pacientes… Y entonces las secreciones de ese paciente con covid-19 me cayeron en el ojo".

Belén llevaba puesto su Equipo de Protección Individual, o EPI, pero eso no impidió el contacto directo.

"La secreción me entró de forma lateral en un momento en el que yo estaba bastante agobiada".

Después de una breve pausa, como si aún le causara impacto oir su propia historia, dice con optimismo "pero bueno, no he tenido síntomas y ya tuve covid en la primera ola, así que debería estar todo bien".

"Si realmente ahora no podemos con la situación, ¿qué vamos a hacer en dos semanas?", se pregunta Belén.

"Físicamente me siento bien. Mentalmente me encuentro un poco cansada , pero como el resto de enfermeras, supongo".

