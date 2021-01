Capitolio de Washington | "Uno de los días más oscuros de la historia de EE.UU.": la condena de los congresistas por el asalto al Capitolio por los seguidores de Trump

El asalto al edificio se prolongó durante horas y dejó al menos una víctima mortal, una mujer que recibió un disparo en el pecho cuya identidad no se hizo pública.

Numerosas voces republicanas, incluso de dirigentes que han estado acompañando a Trump en sus esfuerzos en promover los cuestionamientos no substanciados en contra de los resultados electorales, expresaron su rechazo en contra de la jornada de caos en el Capitolio.

" Para aquellos que causaron estragos en nuestro Capitolio hoy, ustedes no ganaron . La violencia nunca gana, gana la libertad", dijo.

El lema "stop the steal" ("detengan el robo") con el que el trumpismo ha cuestionado las elecciones de noviembre llegó hasta las oficinas del Congreso.

"Esta será una mancha sobre nuestro país que no se borrará tan fácilmente . Un legado final, terrible e indeleble del 45º presidente de los Estados Unidos", apuntó en referencia a Trump.

"República bananera"

"Así es como se disputan los resultados electorales en una república bananera, no en nuestra república democrática", dijo en una declaración el expresidente George W. Bush , el único exmandatario republicano vivo, quien se refirió a los sucesos en el Capitolio como una "visión nauseabunda y desgarradora".

"Yo apoyo las protestas pacíficas pero no la violencia y la destrucción", agregó en otro mensaje.

"No podría estar más triste o decepcionado por la forma cómo se ve nuestro país en este momento… Esta no es la vía estadounidense. Esto no está protegido por la Primera Enmienda", agregó en referencia a la norma constitucional que ampara la libertad de expresión, la libertad de reunión así como el derecho de solicitarle al gobierno que repare algún agravio.