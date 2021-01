Asalto al Capitolio | Las palabras de Trump por las que lo acusan de incitar la invasión al Congreso

"Lo que sucedió en el Capitolio de Estados Unidos fue una insurrección contra Estados Unidos incitada por el presidente . Este presidente no debería ocupar el cargo ni un día más", dijo el jueves el senador Chuck Schumer , el líder de los demócratas en el Senado.

¿Qué dijo Trump?

Ahí Trump enumeró casos de supuestos fraudes electorales en varios estados -que no ha podido comprobar ante los tribunales- en la elección del pasado 3 de noviembre.

Pero también arremetió contra los republicanos "patéticos" y "débiles" que no apoyaban su exigencia de detener la certificación de votos que se llevaría a cabo momentos después en el Congreso.

"Increíble por lo que tenemos que pasar, y tener que hacer que tu gente luche. Si ellos no luchan, tenemos que eliminar a los que no luchan", arengó a sus seguidores.

" Caminaremos hasta el Capitolio y vitorearemos a nuestros valientes senadores y congresistas", dijo, incluyéndose en la marcha, en la que luego, sin embargo, no participó. " C aminaremos y estaré allí con ustedes " , repitió, aunque después del discurso volvió a la Casa Blanca.

Desde ese momento, expresó su desconfianza en que el vicepresidente Pence, que por su cargo dirigía la ceremonia en el Capitolio, hiciera algo por detener la certificación de votos: "Espero que defienda el bien de nuestra Constitución y el bien de nuestro país. Y si no es así, me decepcionaré mucho".

Y entonces pidió "luchar como en el infierno" porque si no "ya no vas a tener país".

"Así que vamos a caminar por la avenida Pensilvania al Capitolio", siguió "Vamos a intentar darles a nuestros republicanos, a los débiles, porque los fuertes no necesitan nuestra ayuda, el tipo de amor propio y audacia que necesitan para recuperar nuestro país".

¿Estuvo planeado el asalto?

Justamente Stop The Steal es el nombre de uno de los grupos más numerosos que se creó en línea horas después de la elección de noviembre pasado, según una investigación del diario The New York Times.