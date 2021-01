Asalto al Capitolio: cómo Trump se quedó “solo” y por qué el ataque al Congreso puede generar un cisma en el Partido Republicano

El distanciamiento de fieles aliados

En primer lugar, antes de que comenzara la sesión, el vicepresidente Pence difundió un comunicado en el que explicaba que no tenía autoridad para rechazar unilateralmente los votos del Colegio Electoral.

"No podemos seguir separándonos en dos tribus diferentes, con distintos hechos y distintas realidades. El país se arriesga a emprender un peligroso camino en el que el ganador de una elección sea realmente el único en aceptar los resultados".

Lindsey Graham pidió que no contaran con él para impugnar los resultados legítimos de las elecciones del 3 de noviembre.

En un comunicado enviado a la agencia The Associated Press, Barr tildó la conducta de Trump de "traición a su cargo y sus seguidores" y denunció que "movilizar a las masas para presionar al Congreso no tiene excusa".