Asalto al Capitolio | "Fue desgarrador ver lo que estaba sucediendo": la opinión sobre lo sucedido en Washington de algunos ciudadanos en Estados Unidos

Las imágenes del asalto al edificio del Capitolio de Estados Unidos el miércoles sorprendieron al mundo, incluso a quienes especulaban que la salida del presidente Donald Trump no estaría exenta de obstáculos.

Simon creci ó en Uganda durante la guerra civil y se hizo ciudadano estadounidense el año pasado. E studiante de maestría y padre , Simon advierte que si bien las cosas pueden calmarse, "la democracia no está garantizada".

Estoy indignado pero no sorprendido. Anticipé que esto sucedería y que era cuestión de cuándo, no de si iba a suceder o no.