Asalto al Capitolio: qué se sabe de la muerte del policía Brian Sicknick en la invasión del Congreso

Fuente de la imagen, US Capitol Police

El fiscal general, Jeffrey Rosen, dijo que no faltarán los recursos para que los responsables sean llevados a la justicia.

¿Qué se sabe de la muerte de Brian Sicknick?

Los detalles de lo sucedido aún no están claros.

El diario The New York Times citó a dos altos cargos de los cuerpos de seguridad que dicen que Sicknick recibió el impacto de un extintor, pero no se ha confirmado cómo fue el ataque.