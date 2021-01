Asalto al Capitolio: Los 65 días que desembocaron en el caos en Washington

No había ganado. Ni había, por tanto, ninguna victoria que robar. Pero para muchos de sus más acérrimos seguidores, ese hecho no importaba, y sigue sin importar.

No ofreció ninguna prueba. Diversos estudios han mostrado que el fraude electoral en el país es residual.

Muchos de los mensajes publicados en él se centraban en denuncias no probadas de fraude electoral masivo, incluidos relatos fabricados que afirmaban que habían aparecido votos de miles de personas muertas y las máquinas de votación habían sido trucadas para atribuirle a Biden los votos de Trump.

Los seguidores del presidente planearon una manifestación en Washington para el sábado siguiente, a la que bautizaron como la "Marcha del Millón MAGA", por el acrónimo del lema de campaña de Trump: "Make America Great Again" (Hagamos a América Grande de Nuevo, en español).

Las concentraciones de seguidores del presidente anteriormente convocadas en Washington no habían atraído a grandes multitudes. Pero aquella mañana soleada se reunieron miles en la Freedom Plaza de la capital del país.

Docenas de miembros del grupo extremista y antiinmigrantes "Proud Boys" ("Chicos Orgullosos", en español), formado exclusivamente por hombres, que se han visto envueltos en numerosos incidentes y participarían en el posterior asalto al Capitolio, no se perdieron la marcha.

El Kraken pronto se convirtió en un meme, representado esparciendo denuncias no probadas de fraude.

Pero Powell y Wood no tuvieron tanto éxito en los tribunales como atizando ruido y furia en la red, y sus iniciativas judiciales quedaron en nada.

"Alguien va a salir lastimado, a alguien le van a disparar, a alguien le van a matar y no está bien", advirtió Sterling entonces.

"Benson, eres una amenaza para la democracia", gritaba uno de ellos. Uno de los participantes lo emitió todo en vivo por Facebook advirtiendo de que no se marcharían del lugar.

Michael Flynn, ex consejero de Seguridad Nacional de Trump, equiparó a los concentrados con los soldados y sacerdotes que derribaron los muros de la bíblica Jericó.

Watkins animaba a sus más de 500.000 seguidores a hacer tendencia en Twiter la etiqueta, #CruzarElRubicón, en alusión al río que cruzó Julio César al lanzarse sobre Roma dando inicio a una guerra civil en el 498 a. C.

De acuerdo con el "New York Times", Flynn le pidió a Trump que impusiera la ley marcial y desplegara a los militares para volver a celebrar la elección.

En los grupos de los Proud Boys, en los que habitualmente se solía ensalzar a la policía, algunos se volvieron contra las autoridades que los habían decepcionado por no mantenerse de su lado.

Antes había animado a sus simpatizantes a "hacer oír sus voces pacífica y patrióticamente", pero terminó su intervención con una advertencia. "Luchamos como en el infierno y si no luchan como en el infierno ya nunca más tendrán un país".

"Lo encuentro absolutamente impactante. No pensé que llegaría a eso", le dijo a la BBC.

Quizá las autoridades no pensaron que sus publicaciones en la red eran lo bastante serias o específicas como para ser investigadas. Ahora se ven cuestionadas.

Pero eso no ha detenido a muchos de los que llaman en la red a más violencia y a boicotear la toma de posesión de Biden.

Muchos creen que es imposible que Trump tire la toalla. Entre las nuevas teorías circula la de que el hombre del video en realidad no es él, sino un impostor creado por ordenador, o la de que quizá el presidente esté retenido como rehén.

No hay ninguna prueba de nada de esto, pero algo ha quedado claro. No importa lo que suceda con Donald Trump; los alborotadores que asaltaron el Capitolio no piensan darse por vencidos pronto.