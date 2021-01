Qué tan diferente será la toma de posesión de Biden en EE.UU. y cómo será el enorme dispositivo de seguridad

¿Qué es la toma de posesión?

¿Cuándo ocurrirá la ceremonia?

¿Cómo será el dispositivo de seguridad?

Estos extremistas "siguen siendo una preocupación debido a su capacidad para actuar con poca o sin ninguna advertencia, su disposición a atacar civiles y blancos fáciles; y su habilidad para causar un número significativo de víctimas con el uso de armas que no requieren de conocimiento especializado", señalaron estas autoridades en un documento citado por The New York Times .

¿Asistirá Trump a la ceremonia?

Solo tres presidentes -John Adams, John Quincy Adams y Andrew Johnson- han optado activamente por no participar en la juramentación de sus sucesores, algo que no ha hecho ningún mandatario en el último siglo.

¿Cómo afectará la pandemia la ceremonia de este año?

¿Cuáles artistas estarán invitados?

En 2009, Aretha Franklin cantó en la toma de posesión de Barack Obama, interpretando el tema "My Country 'Tis of Thee". Beyoncé también estuvo presente, cantando "At Last" para la pareja presidencial en el baile inaugural de su presidencia.