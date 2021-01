Toma de posesión de Biden: el desafío para Trump de entregarle la "maleta nuclear" al nuevo presidente sin encontrarse con él

Sin embargo, este año el simple proceso de pasar una maleta de una manos a otras implica un desafío logístico sin precedentes: por primera vez, en más de un siglo, el mandatario saliente no estará en la toma de posesión de su sucesor.

Una solución insólita

Durante un evento del Centro para el Control de Armas y la No Proliferación, Stephen Schwartz, experto en el maletín nuclear del Bulletin of the Atomic Scientists, explicó que, contrario a lo que muchos piensan, en realidad, existen al menos tres maletas de este tipo.