Donald Trump: los cuatro años de su presidencia resumidos en 10 imágenes

1. Inauguración

2. Manifestación en Charlottesville

3. Cumbre del G7 en Canadá

4. La chaqueta de Melania Trump

La primera dama llevó una chaqueta en la que se leía "Realmente no me importa, ¿y a ti?".

Durante un viaje a un centro de detención de niños migrantes en junio de 2018, la primera dama, Melania Trump, apareció con una chaqueta en la que se leía: "Realmente no me importa, ¿y a ti?".

"Quiero mostrarles que no me importa. Pueden criticar lo que quieran. Pero eso no me impedirá hacer lo que creo que es correcto", dijo.