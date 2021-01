"El palacio de Putin": Navalny acusa al presidente de Rusia de poseer una propiedad valorada en US$1.370 millones

"No es una casa de campo, ni una cabaña, ni una residencia. Es una ciudad entera, o más bien un reino", asegura Navalny en el video publicado en su canal de YouTube, que alcanzó más 20 millones de visitas en un día y que ha causado una gran controversia en las redes sociales.

"No queremos que el protagonista de esta investigación piense que le tenemos miedo y que contaré su peor secreto (estando) en el extranjero", afirma Navalny.

"No es realmente una sorpresa"

No es la primera vez que se habla del "Palacio de Putin". La gigantesca construcción fue noticia en 2011, cuando el multimillonario chipriota-ruso Alexander Ponomarenko, que ha sido vinculado con el presidente ruso, lo compró por unos US$350 millones.

"Personalmente, no me sorprende mucho que Navalny haya decidido publicar esta historia. Yo ya había escuchado hablar sobre esta estructura, así que no es realmente una sorpresa", le dice a BBC Mundo Sergei Goryashko, corresponsal del servicio ruso de la BBC en Moscú.