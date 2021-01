Toma de posesión de Biden: "Debemos poner fin a esta guerra incivil" y otras frases del primer discurso del nuevo presidente de Estados Unidos

1. "Es el día de la democracia"

"Estados Unidos ha sido puesto a prueba y ha respondido al desafío. Hoy celebramos el triunfo no de un candidato sino de una causa, la causa de la democracia".

2. "Las fuerzas que nos dividen son reales"

Sin embargo, el presidente no ignoró los problemas de división que enfrenta el país, en una toma de posesión a la que no acudió su predecesor, algo que no ocurría desde hace 150 años.