Biden asume la presidencia: qué se sabe del "muy generoso" mensaje que Trump le dejó a su sucesor en la Casa Blanca

El presidente Joe Biden reveló que al llegar a la Casa Blanca encontró una carta de su predecesor, algo que se ha vuelto una costumbre en el traspaso de poder en Estados Unidos, posiblemente la única tradición que Donald Trump no rompió.

Biden no compartió el contenido del mensaje, pero no descartó hacerlo en un futuro: "Debido a que era privado, no hablaré de eso hasta que converse con él. Pero fue generoso", dijo el presidente los periodistas.