Alexei Navalny: más de 2.000 detenidos en las protestas en Rusia por la detención del prominente opositor a Putin

Este sábado, la policía rusa detuvo a más de 2.000 personas que participaban en las multitudinarias protestas en apoyo a Navalny, según informaron organizaciones no gubernamentales que hacen seguimiento de estas manifestaciones.

OVD Info, una ONG independiente que supervisa las manifestaciones, dijo que unas 2.500 personas habían sido detenidas, más de 900 de ellas solo en Moscú. El Kremlin no ha comentado sobre el tema.

"Estoy cansado de tener miedo"

Las manifestaciones no autorizadas se llevaron a cabo desde el extremo oriental de Rusia y Siberia hasta Moscú y San Petersburgo.

Sergei Radchenko, un manifestante de 53 años en Moscú, dijo a Reuters: "Estoy cansado de tener miedo. No solo he aparecido por mí y Navalny, sino por mi hijo porque no hay futuro en este país".