Estados Unidos vs China: ¿puede la relación entre Pekín y Washington recuperarse tras cuatro años de Donald Trump?

Biden no es nuevo en el gobierno ni en su relación con China: en esta foto, en 2013, cuando era vicepresidente de Obama.

La lazos entre Estados Unidos y China se han deteriorado estos últimos años hasta un nivel no visto en décadas, y ahora que empieza la era Biden , una pregunta se hace inevitable a ambos lados del Pacífico: ¿puede mejorar la situación?

Expertos de ambos países advierten que la salida de Trump no significará una mejora sustancial de la relación, pero eso no significa que no se vayan a producir cambios.