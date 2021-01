Coronavirus: qué errores se cometieron en Reino Unido para que se convirtiera en el primer país europeo en superar las 100.000 muertes por covid-19

No hay una manera sencilla de responder a esta pregunta y no cabe duda que habrá una extensa y detallada investigación oficial una vez termine la pandemia. Pero hay bastantes claves que, al juntarse una con otra, arman una imagen de cómo Reino Unido alcanzó esta cifra devastadora .

E sos países aplicaron inmediatamente restricciones fronterizas y confinamientos estrictos para contener el virus antes de que pudiera propagarse. No así Reino Unido. No fue sino hasta junio que se introdujeron reglas de cuarentena a todo el que llegara y aun así pronto se abrieron corredores de viajes, relajando las reglas a viajeros que llegaban de ciertos países. Los corredores se cerraron este mes.

Desesperado por impulsar la economía, el gobierno lanzó una estrategia para fomentar las comidas en restaurantes (Eat Out to Help Out), ofreciendo a los comensales descuentos durante agosto. Hasta qué punto este programa contribuyó al alza de infecciones en el otoño es objeto de mucha discusión, pero muchos médicos lo señalan como responsable en parte del incremento de pacientes que debieron atender.