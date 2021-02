"Un asesino silente me estaba envenenando en mi propia casa"

Era el año 2010 y yo tenía 9 años. De repente me empecé a sentir enferma, con dolor de estómago, náuseas y me daban unos espasmos en el cuerpo tan severos que no podía caminar y mi mamá tenía que cargarme porque me quedaba congelada como un vegetal.