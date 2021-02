Golpe de Estado en Myanmar: el hermético país en transición hacia la democracia que ahora vuelve a quedar en manos de los militares

"Se sintió un poco como un déjà vu , como si volviéramos al punto de partida", le dijo a la BBC una joven de 25 años que prefirió no dar su nombre.

Pero esta no es la primera vez que la cúpula militar toma el poder por la fuerza. De hecho, lo sucedido el lunes trajo recuerdos amargos de tristes episodios de principios de la década de 1960 y de otro que tuvo lugar en 1988.

El eterno conflicto

Y es que en Myanmar existen alrededor de 135 grupos étnicos oficialmente reconocidos, pero otros pueblos, como los musulmanes rohingya , no lo son.

No son considerados ciudadanos, porque no tienen reconocimiento como grupo étnico y desde 1948 han sido víctimas de tortura, negligencia y represión. El Estado les prohíbe casarse o viajar sin permiso de las autoridades y no tienen derecho a poseer tierra ni propiedades.