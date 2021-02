"En 2020 vimos el mayor retroceso de las libertades individuales emprendido por los gobiernos en tiempos de paz, y quizá aún en tiempos de guerra"

La democracia fue otra víctima de la pandemia de coronavirus alrededor del mundo, de acuerdo a un nuevo informe de la Unidad de Inteligencia de The Economist.

La crisis sanitaria global y en particular las medidas tomadas por los gobiernos para limitar el avance de la covid-19, llevaron en 2020 al peor puntaje promedio global del Indice de Democracia que esa unidad realiza anualmente desde 2006.

Lo que sigue es una síntesis del diálogo telefónico con Hoey, quien también es directora regional para Europa en la Unidad de Inteligencia de The Economist :

No hay duda de que las medidas que tomaron los gobiernos para mitigar el impacto de la pandemia tuvieron un impacto enorme en la democracia en 2020, como se refleja en el índice.

Creo que vimos en todas partes cómo la democracia podía volverse fácilmente prescindible en una emergencia de salud pública mundial. No solo en los regímenes autoritarios o en las democracias menos desarrolladas, sino que en las democracias desarrolladas de Europa, Norteamérica y América Latina vimos una regresión muy grande en los puntajes regionales.

No necesariamente. Estoy segura de que la mayoría de la gente pensó mucho en esto. No creo que signifique que la gente no valora la libertad, pero tomó una decisión —se podría decir comprensible, dado el número de muertos por esta nueva enfermedad— de que valía la pena.