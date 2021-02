"Su objetivo es destruirnos a todos": las detenidas de un campo para uigures en China que denuncian haber sido violadas sistemáticamente

Poco después, según documentos filtrados al diario The New York Times, ordenó a los funcionarios locales que respondieran "sin piedad".

"Me obligaban a entrar en esa habitación", dijo. "Me obligaban a quitarles la ropa a esas mujeres, sujetarles las manos y salir de la habitación".

"Entonces me di cuenta de que estaban pisoteando mi vientre. Casi me desmayo, sentí que me asfixiaba".

Luego, en algún momento de mayo de 2018 -" no recuerdo la fecha exacta, porque no recuerdas las fechas allí adentro " - Ziawudun y una compañera de celda, una mujer de unos veinte años, fueron sacadas por la noche de las celdas y presentadas a un hombre chino que tenía una mascarilla.

"La mujer me llevó a la habitación contigua a la que habían llevado a la otra muchacha. Tenían un bastón eléctrico, no sabía qué era, y lo empujaron dentro de mi tracto genital, torturándome con una descarga eléctrica. "

"Así que fui al patio, donde no había muchas cámaras. Ella dijo: 'Sí, la violación se ha convertido en una cultura. Son violaciones colectivas y la policía china no solo las viola, sino que también las electrocuta. Están sujetas a horribles torturas.'"

"Te olvidas de pensar en la vida fuera del campamento. No sé si nos lavaron el cerebro o si fue el efecto secundario de las inyecciones y las pastillas, pero no puedes pensar en nada más que desear tener el estómago lleno. La privación de alimentos es muy grave ", afirma.

"No solo violan, sino que también muerden todo el cuerpo, no se sabe si son humanos o animales", dice mientras se pasa un pañuelo por los ojos y hace una pausa para recuperarse. .

"No me perdonaron ninguna parte del cuerpo, me mordieron por todas partes y me dejaron marcas horribles. Era repugnante de ver".