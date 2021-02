Cómo la pandemia bajó la popularidad de la extrema derecha en Alemania (pero no en otros países europeos)

Ese desempeño en las urnas inauguró un nuevo capítulo para ese movimiento que, cuatro años antes, no había logrado obtener el 5% de los votos y superar la limitación legal para tener representantes en el Bundestag.

C anciller cient ífica

"Merkel es científica. Entiende los números, puede analizarlos. Sabe que no hay una verdad absoluta, que es necesario hacer ajustes (en las políticas) si en la medicina aparecen nuevos hechos. Eso fue importante", indica Ursula Münch, directora de la Academia de Educación Política en Tutzing, Baviera.

Falta de propuestas y peleas internas

Al mismo tiempo, Alternativa para Alemania no brindó buenas iniciativas para frenar la crisis. A menudo no lo hizo, apunta Riedl.

El politólogo holandés Cas Mudde, autor del libro "The Far Right Today" (La extrema derecha hoy), le explicó a BBC News Brasil que "el cambio de enfoque hacia la salud pública y la economía siempre es problemático para los partidos de extrema derecha".