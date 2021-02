El califa sin califato: la historia de Abdullah Qurdash, líder de Estado Islámico

Una familia respetada

Se une Estado Islámico

"Lo que he notado es que no es un intelectual, por lo general, no tiene la capacidad de dar discursos como Al Baghhdadi. Este pronunció una vez un discurso público sin papeles en las manos, no creo que Abdullah sea capaz de hacer lo mismo".