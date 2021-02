Tormenta invernal en Texas: cómo en el estado que más energía produce de EE.UU. millones de personas se quedaron sin electricidad

La falta de costumbre no debería traducirse en falta de preparación, en especial en un estado que cuenta con tantas fuentes de energía, consideran los expertos.

Capital energética del mundo

Pero el problema es que Texas no es solo una superpotencia energética, sino que tiende a tener temperaturas superiores a la media y eso se traduce en que su infraestructura no está preparada para los temporales de frío.

Peculiaridades del sistema

Esto significa que cuando todo va bien, Texas no puede exportar energía sobrante a los estados vecinos. Pero en situaciones de necesidad tampoco la puede importar, por lo que fue imposible que la energía se redirigiera desde otros lugares cuando el sistema del estado falló.

Texas no es un estado acostumbrado al frío intenso.

Por otro lado, desde el año 2002 el mercado energético de Texas está parcialmente desregulado, algo que también ocurre en otros estados, pero no de una forma tan extendida.

Por ejemplo, como escribe el economista Paul Krugman en The New York Times, Texas no dio incentivos a las compañías eléctricas para que instalaran sistemas de reservas para lidiar con posibles emergencias.