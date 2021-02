Estados Unidos y Corea del Norte: el día que Trump le ofreció a Kim Jong-un llevarlo a casa en el Air Force One

En la serie producida por la BBC llamada Trump Takes On the World (Trump conquista al mundo), bajo la dirección de Tim Stirzaker, descubrimos nuevos detalles sobre cómo se desarrollaron esos encuentros y hablamos con quienes estuvieron presentes en esos encuentros.

Un 'error espontáneo'

"Trump, de la nada, dijo: 'Voy a cancelar los juegos de guerra [como los llamó]. No hay necesidad de ellos, son caros y te harán feliz'. Yo no lo podía creer. (El secretario de Estado) Pompeo, (el jefe de gabinete) Kelly y yo estábamos sentados en la habitación con Trump y no fuimos consultados. Eso simplemente salió de la mente de Trump. Fue un error espontáneo. Fue una concesión por la que no obtuvimos nada a cambio", agregó el exasesor de la Casa Blanca.