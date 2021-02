El día de 1983 en que el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear (y cómo nos acabamos de enterar)

Más aún, la documentación muestra cómo los militares de Estados Unidos responsables de valorar y tomar decisiones, actuaron sobre la base de información incompleta y sólo años más tarde llegaron a conocer cuán próximos estuvieron de haber provocado de forma no intencional un ataque nuclear por parte de la Unión Soviética (URSS), lo que habría desencadenado la temida "destrucción mutua asegurada" de ambas superpotencias.

Juegos bélicos

A comienzos de noviembre de 1983, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) organizó los ejercicios militares Able Archer (Arquero Capaz), que se basaban en el escenario hipotético de una invasión soviética sobre Europa occidenta l que desataba un conflicto que escalaba hasta culminar con un ataque nuclear de la OTAN sobre las fuerzas de la URSS y del Pacto de Varsovia (bloque comunista).

Así, no era la primera vez que se llevaban a cabo, pero en esta ocasión las cosas serían diferentes.

La Fuerza Aérea Soviética también suspendió en secreto los vuelos de rutina de todas sus unidades en Europa Central (bloque comunista), durante los días que duró el ejercicio Able Archer, pero los militares estadounidenses no tuvieron una alerta por esta situación sino hasta una semana más tarde, el 9 de noviembre, cuando una fotografía aérea mostró a un cazabombadero soviético Mig-23 en una base aérea de Alemania oriental completamente armado y en posición de alerta.

Estos detalles están incluidos en un informe elaborado en 1989 por el general estadounidense Leonard H. Perroots, uno de los principales oficiales de Inteligencia del comando de la Fuerzas Aéreas de Estados Unidos durante los ejercicios Able Archer.

En ese reporte, que hasta ahora no había sido divulgado, Perroots revela que habían recibido información de la Agencia Nacional de Seguridad según la cual un escuadrón soviético en Alemania Oriental había recibido autorización para prescindir del uso de una cápsula de seguridad en sus aviones debido a un problema inesperado de peso y balance en la aeronave.

"Mis analistas aéreos opinaron que este mensaje significaba que al menos esta escuadrón en particular estaba cargando una configuración de municiones que nunca antes habían cargado, es decir, (llevaban) una carga de guerra", señala.

Perroots no lo sabía en 1983, pero esa respuesta suya quizás salvó al mundo de una guerra nuclear.

Pese a todo, en su informe de 1989 señaló: "si hubiera sabido entonces lo que descubrí después no estoy seguro de cuál consejo habría dado".

"Paranoia" soviética

Tras la culminación sin incidentes de los ejercicios de Able Archer surgió nueva información que revelaba que el verdadero alcance de la respuesta militar soviética.

Los análisis que realizó la comunidad de inteligencia estadounidense en 1984 sobre el "War Scare" tendían a considerar que la actitud soviética no obedecía a una percepción por parte de Moscú de un "peligro genuino de un conflicto inminente" con EE.UU.

En un análisis publicado en 2018 por el Foreign Policy Research Institute, Robert Hamilton, profesor del U.S. Army War College, señala que uno de los elementos que hacían especialmente peligroso este episodio era el hecho de que "la comunidad de inteligencia soviética aún estaba traumatizada por su fracaso al anticipar el ataque alemán en junio de 1941 y estaba decidida a no ser tomada por sorpresa nuevamente".

Un último factor agravante era el hecho de que, al no tener conciencia de que la URSS realmente creía que un ataque estadounidense era inminente, Washington tomó medidas en los meses previos al ejercicio Able Archer que alimentaron directamente los temores soviéticos.

Para entonces, "los funcionarios de la KGB en Moscú ya habían decidido que Able Archer 83 proveería de una excelente cobertura para el ataque planeado" y los espías soviéticos alrededor del mundo habían sido instruidos para hallar las evidencias de ello, refiere Perroots en su reporte de 1989.

"De la forma como sucedió, los oficiales militares a cargo del ejercicio Able Archer minimizaron el riesgo al no hacer nada ante la evidencia de que partes de las Fuerzas Armadas Soviéticas se estaban moviendo a un nivel de alerta inusual. Pero estos funcionarios actuaron correctamente por instinto, no por una orientación informada".