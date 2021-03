Entrevista de Meghan y Harry con Oprah: por qué llaman "La firma" a la familia real británica y quién forma parte de ella

Origen difuso

En su libro de 2005 The Firm: The Troubled Life of the House of Windsor ("La firma: la atribulada vida de la Casa de Windsor") Penny Junor relató que fue Jorge VI, rey de Inglaterra de 1937 a 1952, quien se refirió primero a la Casa de los Windsor como la firma.