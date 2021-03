Cuando Egipto y Siria fueron un solo país: el fugaz sueño de la República Árabe Unida

Se llamó República Árabe Unida y fue la unión entre Egipto y Siria entre 1958 y 1961. Dicha unión, en plena Guerra Fría, no se puede entender sin una figura fundamental: Gamal Abdel Nasser , el carismático presidente egipcio y el líder árabe más importante del momento.

Winston Churchill -quien había sido reelegido como primer ministro británico a los 77 años, no sólo se negó sino que reforzó la presencia de tropas en el Canal de Suez. Empezó una serie de boicots y ataques contra instalaciones inglesas en Egipto que culminaron con un asalto de los ingleses a una base policial y los posteriores disturbios de la población egipcia contra intereses británicos y occidentales, consigna Maalouf en su libro.

En un momento en que los países de la región se habían liberado recientemente -o aún lo estaban haciendo- del dominio colonial, Nasser difundía el mensaje no solo del panarabismo , sino también de una región que debía recuperar el autoestima e identificarse más con el bloque no alineado que con Occidente.

En el marco de la Guerra Fría

Bajo una perspectiva occidental, Irak, Turquía, Irán, Pakistán y Reino Unido firmaron en 1955 el Pacto de Bagdad , una alianza militar para la defensa regional y para prevenir la infiltración de la Unión Soviética en Medio Oriente. Aunque EE.UU. no participó directamente, sí prometió ayuda económica y militar.

El Egipto del antiimperialista Nasser, uno de los fundadores del movimiento de los países no alineados, y la Siria entonces gobernada por Shukri El-Kuwatly -seguidor de las ideas de Nasser-, no solo no formaron parte del mismo, sino que su alianza fue "una respuesta a los planes estadounidenses establecidos en el Pacto de Bagdad", explica el experto de la Universidad Autónoma de Madrid.