Entrevista de Meghan y Harry con Oprah: el príncipe William asegura que la realeza británica "no es una familia racista"

El príncipe William confesó que aún no había hablado con su hermano, el príncipe Harry, pero asegura que lo hará.

El duque de Cambridge ha manifestado que la realeza británica "no es una familia racista" en sus primeros comentarios tras las acusaciones de los duques de Sussex en una entrevista televisiva.

En una visita al este de Londres, el príncipe William confesó que aún no había hablado con su hermano, el príncipe Harry, pero asegura que lo hará.

A lo que respondió: "No somos una familia racista".

Al preguntarle si había hablado con el príncipe Harry desde la entrevista con Oprah, el príncipe William dijo: "No, aún no he hablado con él, pero lo haré".