Guerra en Siria: 10 datos alarmantes en el décimo aniversario de la contienda

1. Más de 500.000 muertos y desaparecidos

2. Más de 12 millones de personas tuvieron que dejar sus hogares

"A finales de 2012, me di cuenta de que ya no podía quedarme en Siria . Me sentí amenazado después de que arrestaran a mis amigos cercanos. Temía por la seguridad de mis hijos", le contó a la BBC.

3. El 90% de la población vive bajo el umbral de la pobreza

4. Un total de 13,4 millones de personas necesitan algún tipo de asistencia humanitaria

"No tengo sueños para el futuro ni para el futuro de mi hijo. Hago todo lo posible para distraerlo de la vida en el campamento. No le digo nada sobre la guerra para no agobiarlo a una edad tan temprana. Mi esposo tuvo que dejarnos para trabajar en Turquía y ya no puedo verlo".