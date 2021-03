“Le cortaron la cabeza a mi hijo de 11 años”: el horror de la decapitación de niños en Mozambique

¿Quiénes son los insurgentes?

¿Qué más ocurre en Cabo Delgado?

Secuestro de niños

"Todavía estoy tratando de averiguar qué le pasó a mi nieta. No sé si se la llevaron para casarla o para matarla. Estoy sufriendo y no sé cómo arreglar las cosas. Estamos estancados aquí sin nada. La ayuda que recibimos no es suficiente ", dijo Alberto Carlos Said, de 67 años, un pescador que ahora también vive en Pemba.