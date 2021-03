"Hay mucho miedo": por qué han aumentado los ataques contra miembros de la comunidad asiática en EE.UU.

1 hora

"Aunque el motivo del atacante aún no está claro, la identidad de las víctimas pone de relieve un aumento alarmante de la violencia antiasiática que debe terminar", tuiteó.

¿Qué está pasando con las comunidades asiáticas en EE.UU.?

Aunque los datos federales sobre delitos de odio para 2020 todavía no se han publicado, los de 2019 ya mostraban el nivel más alto en una década y, tras el inicio de la pandemia, el FBI alertó que se podría llegar a niveles aún mayores.

Fuente de la imagen, San Francisco Chronicle via Getty Images

¿Cuáles han sido algunos de los casos más controvertidos?

En los últimos meses, algunos de los casos de violencia contra personas de origen asiático no solo se han vuelto titulares en varios medios de en Estados Unidos, sino que han llevado a celebridades y políticos a pedir que se tomen medidas al respecto.

¿Qué pasa en el estado con la mayor población de origen asiático?

¿A qué se debe?

"Vociferó: 'No tengo miedo de los chinos radiactivos'. Y comenzó a señalarme, gritando: 'Ustedes no deberían estar aquí, salgan de este país, no tengo miedo de este virus que ustedes trajeron''", contó la mujer que ha vivido en la ciudad durante más de 15 años.