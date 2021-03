En qué consiste el "pasaporte de vacunas" propuesto por la Unión Europea y por qué algunos lo critican

Ya en febrero el presidente francés, Emmanuel Macron, se expresó en esos términos. Por su parte, el gobierno de Alemania ha señalado que no ve la medida como una prioridad y la Administración de los Países Bajos se muestra escéptica al indicar que aún no se puede garantizar que una persona que haya sido vacunada no pueda contraer el virus.