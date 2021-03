“Asesino”: la acusación “sin precedentes” de Biden a Putin y cómo tensa la relación entre ambos presidentes

Un insulto tomado con la calma de Putin

La acusación, dice el Kremlin, no tiene precedentes: un presidente de Estados Unidos que llama asesino al líder de Rusia.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, demandó una explicación, al tiempo que el portavoz de Putin juzgó el comentario como una clara señal de que Biden no tiene intención de reparar las relaciones con Rusia.

El portavoz del Kremlin me dijo que las relaciones con EE.UU. ahora son "muy malas" y parecen destinadas a empeorar.

¿Qué dijo Putin exactamente?

"Y no es una coincidencia, no es solo una broma o una cosa de niños. Tiene un profundo significado psicológico. Siempre vemos nuestros propios rasgos en otras personas y pensamos que son como en realidad somos nosotros. Y como resultado, evaluamos las acciones [de una persona] y damos valoraciones".

El portavoz de Putin, Dimitri Peskov, dijo previamente que las últimas acusaciones de Estados Unidas no están respaldadas por ninguna prueba y que dañarán más las relaciones bilaterales.

¿Qué prometió Biden?

¿Es este el primer choque entre Putin y Biden?

"Dije: 'Primer ministro, le miro a los ojos y no creo que tenga alma'", recordó Biden en una entrevista con The New Yorker unos años después.