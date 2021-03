"Es la mancha de la democracia estadounidense": por qué Washington D.C. no tiene derecho a voto (y cómo lucha por conseguirlo)

"Que no haya impuestos sin representación: eso es por lo que los estadounidenses libramos una guerra contra los británicos. Y eso es exactamente lo que está pasando en Washington hoy", señala el historiador Chris Myers Asch, coautor de Chocolate City: A History of Race and Democracy in the Nation's Capital (Ciudad de chocolate: una historia de raza y democracia en la capital de la nación),un conocido libro sobre la lucha de D.C. por la autodeterminación.