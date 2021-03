La masacre de Goliad: el sangriento episodio que impulsó la independencia de Texas de México

"Una masacre atroz"

"Fannin se rindió luego de que el ejército mexicano le asegurara que sus soldados serían tratados como prisioneros de guerra", le dice a BBC Mundo el historiador y escritor Henry William Brands, autor de Lone star nation: the epic story of the battle for Texas independence ("La nación de la estrella solitaria: la épica historia de la batalla por la independencia de Texas", 2005) y de otra treintena de libros sobre historia estadounidense.