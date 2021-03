Kamala Harris: Biden encarga a la vicepresidenta la crisis humanitaria destada por la llegada de inmigrantes a la frontera con México

Desde la llegada de Biden a la Casa Blanca se ha registrado un incremento notable en la llegada de nuevas personas, particularmente menores no acompañados , que están siendo recluidos en centros de detención para inmigrantes.

Desde enero, el gobierno de Biden revirtió la política de Trump de devolver en la frontera a los menores no acompañados y, en lugar de ello, ha optado por procesar su ingreso y buscarles un lugar con familias que los patrocinen en el país.

En respuesta, Harris dijo: "No hace falta decir que no será un trabajo fácil, pero es un trabajo importante".

Una cartera llena de oportunidades políticas y peligros

Si tiene éxito, Harris desactivará un tema que el Partido Republicano -y Donald Trump, en particular- ha utilizado como un arma política eficaz contra el Partido Demócrata y se ganará la gratitud de influyentes activistas de inmigración.

Biden presumió de que Harris, como ex fiscal general de California, es la persona "más cualificada" para manejar los complejos desafíos políticos, logísticos y diplomáticos que presenta este tema de inmigración.

Menores en centros de detención

"No somos colonia"

"No aceptamos nosotros visitas de supervisión. Si no somos colonia, no somos protectorado, México es un país independiente, soberano, libre", dijo AMLO durante su acostumbrada rueda de prensa matutina.