Coronavirus en los Países Bajos: el novedoso experimento con un viaje a Grecia con el que quieren probar si las vacaciones son seguras con la pandemia

14 minutos

No podrán dejar el resort y se tendrán que aislar hasta 10 días cuando regresen a casa.

La seguridad, a prueba

Cómo funciona el experimento

La agencia de viajes Sunweb no esperaba el éxito de convocatoria.

Podrán acceder a las piscinas y restaurantes del hotel, pero no se les permitirá ir a la playa.

Corina Gouderjaan, de 51 años, le contó a la cadena holandesa RTL Nieuws por qué solicitó una plaza: "Primero me contagié de covid y me puse muy enferma. Después perdí mi empleo. ¿Y ahora qué? Estoy deseando no hacer absolutamente nada en un resort y recuperarme de este año turbulento".