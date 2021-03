Canal de Suez: ¿cuánto ha costado hasta ahora el bloqueo?

Al ser una de las principales arterias económicas del mundo, el estancamiento del carguero Ever Given ha tenido una serie de consecuencias económicas.

Tras casi una semana de esfuerzos e incertidumbre, este lunes el enorme carguero Ever Given fue finalmente reflotado en el Canal de Suez.

¿Cuánto ha costado el bloqueo?

Fuerte reducción en el crecimiento comercial

Innumerables empresas afectadas

El bloqueo del Canal de Suez no solo afecta a la industria naviera mundial o a la economía egipcia: también se ven afectadas innumerables empresas, desde proveedores de transporte nacional hasta minoristas, supermercados y fabricantes.

Todo lo anterior sin considerar que solo el carguero Ever Given está transportando 18.300 contenedores que no han podido llegar a puerto.