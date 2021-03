George Floyd: quién es Derek Chauvin, el expolicía acusado de la muerte del afroestadounidense

36 minutos

Chauvin fue el agente de policía que durante más de nueve minutos mantuvo su rodilla sobre el cuello de Floyd , mientras este, tirado en el piso, repetía: "No puedo respirar".

En cuanto al cargo de homicidio en segundo grado , el estatuto de Minnesota lo recoge para quien cause la muerte de otra persona por negligencia al crear un peligro no razonable y arriesgarse de forma consciente a causar la muerte o un gran daño físico.

Muchas quejas, pocos castigos

En teoría, el cierre de los casos sin sanciones indica que las denuncias no pudieron ser probadas.

Aunque la cifra de 15 denuncias puede parecer elevada, Maria Haberfeld, quien trabaja en temas de entrenamiento y disciplina policial en la Facultad de Derecho de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, destacó que no se trata de un número tan alto.

El promedio de quejas presentadas en contra de Chauvin equivale a menos de una por año, una cifra que no es inusual en el caso de los policías que se dedican a patrullar las calles, según explicó la experta hace unos meses al The New York Times.