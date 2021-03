George Floyd: una joven que grabó el video de su muerte declaró que "rogaba por su vida"

Genevieve Hansen, una socorrista capacitada, declaró que los policías no le permitieron prestar asistencia médica a George Floyd.

La adolescente que filmó el video de la muerte de George Floyd y una socorrista a la que la policía no le permitió intervenir para asistirlo rindieron desgarradores testimonios sobre los hechos trágicos que desataron una protesta global contra el racismo.

Dijo que al ver a Floyd "rogando por su vida" lo comparó con su padre, hermano, primos y tíos "porque todos ellos son negros". Añadió que "me la paso pidiéndole disculpas" (a Floyd) por "no haber hecho más".

Por otra parte, Genevieve Hansen, una socorrista del cuerpo de bomberos, declaró que los policías no le permitieron brindar la asistencia médica que pudo haberle salvado la vida a Floyd.

¿Qué se escuchó en el segundo día del juicio?

Cuatro jovencitas, que en el momento del incidente tenían menos de 18 años, rindieron testimonio en el tribunal, pero las cámaras se apagaron para que el jurado no las pudiera ver y sólo fueron identificadas por sus nombres de pila.

Declaró que empezó a filmar con su móvil porque "vi a un hombre aterrorizado, rogando por su vida. Eso no estaba bien -estaba sufriendo".

Describió cómo escuchó a George Floyd "diciendo 'no puedo respirar'. Estaba aterrorizado, llamando a su mamá".

"Me la paso pidiendo disculpas a George Floyd por no haber hecho más".

Tenso intercambio

La última testigo del día fue Genevieve Hansen, una socorrista del cuerpo de bomberos que no estaba de servicio ese día. Ella explicó que los policías no le permitieron brindar la asistencia médica que pudo haberle salvado la vida a Floyd.

"No se estaba moviendo", afirmó. "Lo primero que me preocupó fue su cara que estaba aplastada contra el piso. Hinchada. Me pareció que estaba hinchada".