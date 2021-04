"Podrían enviar a mis hermanos a un campo de concentración": el alto precio que pagan los que denuncian los abusos en China contra los uigures

Pulsó "contestar", pero cuando la imagen apareció no vio a su hermana en la pantalla, sino un policía de su ciudad en Xinjang.

Esta no era la primera vez que el agente la había llamado con el teléfono de su hermana. Esta vez, Sedik tomó una captura de la pantalla. Cuando el policía escuchó el sonido que hizo, se quitó su chaqueta oficial numerada, contó Sedik. Tomó otro pantallazo.

"Debes pensar muy detenidamente"

"Hizo énfasis en eso varias veces y luego dijo: 'Has estado viviendo en el extranjero durante algún tiempo ya, debes tener muchos amigos. ¿Nos puedes dar sus nombres?'".

"En ese momento no pude controlar mis emociones", dijo Sedik. "Se me escurrieron las lágrimas".

"Estrategia de misoginia en la comunicación"

Los informes de este tipo de intimidación no son nada nuevos, pero los activistas uigures dicen que China se ha vuelto más agresiva en reacción a la creciente indignación sobre los supuestos abusos de los derechos humanos en Xianjiang. El gobierno chino ha vuelto al ataque en público en las últimas semanas, lanzando una oleada de abuso misógino específicamente contra mujeres que han denunciado presuntos abusos sexuales.

Wang, el portavoz del ministerio, reveló lo que aseguró eran historiales médicos privados, afirmando que esos desmentían los testimonios de una mujer que dijo que le habían introducido un dispositivo intrauterino a la fuerza. Los funcionarios también afirmaron que enfermedades de transmisión sexual fueron la causa de los problemas de fertilidad sufridos por las mujeres que estuvieron detenidas en el campamento, y no el abuso físico, mostrando además una serie de material propagandístico, llamando a las mujeres "actrices" .

Tursunay Ziawudun, a una exdetenida que ahora se encuentra en EE.UU., fue una de las mujeres atacadas en la rueda de prensa. Cuando la vio, sintió alivio de que Wang no mencionara a su familia, comentó, pero se sintió "profundamente triste" sobre el resto. Con anterioridad, Ziawudun habló de haber sido violada y torturada durante su detención en Xinjiang en 2018.

"Después de todos los horrores a los que me sometieron, ¿cómo pueden ser tan crueles y desvergonzados de atacarme públicamente?", se preguntó en una entrevista telefónica después de la rueda de prensa.

Aziz Isa Elkun, un uigur exiliado en Reino Unido, no había podido contactar a su madre anciana ni a su hermana en años, cuando las vio en un video de los medios estatales chinos en el que lo llamaban mentiroso y decían que era una vergüenza para la familia. El crimen de Elkun fue haber llamado la atención sobre la destrucción de los cementerios en Xinjiang, incluyendo la tumba de su padre.

"Quizás podemos cooperar"

Un ciudadano británico uigur que no quiso ser identificado dijo que fue presionado repetidamente por funcionarios de inteligencia después de una visita a Xinjiang y le dijeron que espiara a grupos uigures y a Amnistía Internacional, uniéndose a la ONG como voluntario . Cuando se negó, recibió repetidas llamadas de su hermano que le rogaba hacerlo, contó.

"Me dice, 'Quizás podemos cooperar. Estoy seguro que hechas de menos a tus padres'".

No todos sienten que pueden rechazar estos pedidos. "Cuando digo no, ellos hacen que mi hermano y hermana menores me llamen para que lo haga", explicó una estudiante uigur en Turquía, que mostró los mensajes enviados por la policía. "Podrían enviar a mi hermano y hermana a un campo de concentración. ¿Qué opción tengo?", expresó.