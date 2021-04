La "ciudad de los fantasmas", el bastión olvidado de la larga y sangrienta guerra de Libia

7 minutos

Abdel Manaam Mahmoud entierra a su hermano, aunque no está seguro de que es él.

Aunque puede que no sea su hermano al que esté enterrando hoy.

La larga guerra

El alto al fuego

"Es un plazo ajustado, pero no es imposible. Pero sin duda depende de nuevo de todas las instituciones y autoridades de Libia", dice Jan Kubis , enviado especial de la ONU para Libia.

"O harán lo necesario para que tengan lugar o encontrarán pretextos, excusas, para no hacerlas. Espero que esto no suceda porque la gente en el país quieren tener elecciones", agrega.

Tarhuna, bastión de la guerra

En el cementerio

"Incluso en sus 42 años en el poder, Gadafi nunca cometió el tipo de asesinatos que ocurrieron después de su gobierno. Como civiles libios, no hay nadie que nos proteja, nuestras vidas han quedado desprotegidas", dice Mahmoud.

Los cuerpos

Es una referencia de ADN. Porque el cuerpo enterrado hoy puede que no sea de Esmail. Solo fue identificado por la ropa que vestía, cuando fue descubierto en una colección de fosas comunes al sur de la ciudad.

El camino hacia la masía está rodeado de almendros. Un cartel de cartón en la entrada advierte: "No se permite la entrada, solo puede acceder el Comité de Personas Desaparecidas".

La búsqueda

Es viernes, así que hoy no hay trabajo y el sitio está en silencio, pero la evidencia del meticuloso esfuerzo por descubrir los crímenes está por todas partes aquí.

Saad no sabe dónde están sus otros hermanos, pero cree que están muertos. Se quedó a cargo de todos sus hijos, 24 en total.

"No seguimos a ningún partido político; no somos policías ni militares... pero si tienes dinero, te matan; si tienes cinco hermanos pequeños, te matan; discutes con ellos y te matan, no los apoyas y te matan", dice.