¿Qué precio debe pagar Alemania por su papel en el "primer genocidio del siglo XX"?

1 hora

No será fácil curar las antiguas y profundas heridas dejadas por Alemania en Namibia de lo que ahora es ampliamente considerado como un genocidio perpetrado por las fuerzas coloniales.

"Mi bisabuela me contó que algunos miembros de nuestra familia fueron traídos aquí y obligados a trabajar, y murieron".

Nunca antes una ex potencia colonial se había sentado con una antigua colonia de esta manera para llegar a un acuerdo integral sobre el legado del pasado.

Alemania ha dicho que presentará una disculpa formal, aunque la redacción de la misma aún no se ha elaborado.

Dinero y tierras

Laidlaw Peringanda, como la mayoría de los hereros, no tiene ninguna duda sobre lo que quiere de las conversaciones: un acuerdo financiero masivo que ayude a restaurar la prosperidad que él cree que su pueblo disfrutaba entonces, como pastores de ganado, antes del genocidio.

"No tienen inodoros, no tienen agua potable, no hay electricidad", dice Laidlaw.