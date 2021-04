Canal de Suez: la disputa por quién debe pagar por las pérdidas del bloqueo del carguero Ever Given

25 minutos

El Ever Given está en una zona segura mientras se realiza la investigación.

Mientras los submarinistas analizan el casco del Ever Given para ver si puede seguir navegando, se empieza a cuestionar quién debe pagar por las pérdidas ocasionadas durante el bloqueo del canal de Suez.

Los investigadores empezaron su trabajo el miércoles al tener acceso al Ever Given, que una vez que fue reflotado el lunes se encuentra ahora en la zona del Gran Lago Amargo, un área más amplia del canal donde puede estar parado sin interrumpir el paso.

¿Quién paga?

Rabie cree que hubo errores técnicos y humanos y no considera que el viento fuera la razón principal.

Rabie también descartó que los dos pilotos del canal que estaban a bordo de Ever Given para guiarlos no son responsables. "Tienen un alto nivel y son altamente competentes", defendió.