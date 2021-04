"China definitivamente se está cerrando: parece que hemos vuelto a los años 90"

Y la situación no hace más que empeorar: el año pasado, el país expulsó a al menos 18 corresponsales extranjeros. A ellos se sumó la salida del periodista de la BBC John Sudworth este mes, que se trasladó a Taiwán ante el acoso y la persecución de las autoridades.

"A medida que la represión crece, China se parece cada vez más a Corea del Norte". Así titulaba un artículo sobre una visita a Xinjiang el año pasado Anna Fifield, ex jefa de The Washington Post en China y quien informó extensamente sobre las DOS Coreas. ¿Se está convirtiendo China en Corea del Norte en términos de medios de comunicación y censura?

Sí. Pero no sé si esa comparación es realmente útil porque Corea del Norte es tan extremo... y está en una situación diferente a la de China.

Si lees el artículo, creo que la comparación es un poco más sutil (...) Si dices que China se está convirtiendo en Corea del Norte, probablemente eso no transmita la complejidad del asunto.

En algunos casos, por ejemplo, en Xinjiang o en el Tíbet, es imposible hacer periodismo independiente. El acceso a funcionarios del gobierno es ahora mucho menos fácil que lo que era hace 10, 15 o 20 años, así que se está convirtiendo más en Corea del Norte que lo que era hace solo unos años, pero personalmente no sé si esa comparación es la más útil.

Mmm... No sé, la forma en que el gobierno chino lo ve es que tenían un problema de terrorismo y, pese a que desde el punto de vista occidental, gran parte de eso es visto como una exageración o una invención, es cierto que hubo dos incidentes de violencia muy difundidos: la explosión de una bomba y ataque en Urumqi [capital de Xinjiang] y los ataques con cuchillo en la estación de tren de Kunming [capital de la provincia sureña de Yunnan].

Ambos, tanto si crees que estaban justificados o no —eso es una cuestión totalmente diferente—, fueron ataques terroristas. Buscaban aterrorizar a la población civil.

Y creo que no hay mucha discusión en los medios occidentales sobre por qué el gobierno chino está haciendo lo que hace [en Xinjiang], y el hecho de que están respondiendo a algunos problemas reales que tienen. Y, aunque rechacemos sus métodos, no se puede negar que hay un problema con el que han tenido que lidiar.

Pero, aparte de eso, no creo que nos estemos perdiendo mucho en la prensa occidental. Creo que los medios extranjeros han hecho un muy buen trabajo: exponiendo los abusos que se están produciendo, abusos que están al nivel de crímenes contra la Humanidad; deberían salir a la luz y deberían parar. Y es el trabajo de los medios exponerlo, así que en ese sentido no creo que nos estemos perdiendo nada.

Si lo estamos haciendo, el problema es del gobierno chino, porque no deja que periodistas reales entren a Xinjiang para informar de verdad sobre lo que está pasando.

¿ Cuáles pueden ser las consecuencias para el mundo y para China si Pekín continúa por este camino de expulsar a c orresponsales?

En el largo plazo, dañará a China, porque los periodistas extranjeros, con algunas pocas excepciones, desarrollan una cierta simpatía hacia la sociedad, e incluso hacia el gobierno. Sus reportajes no son solo sobre las cosas malas que están ocurriendo en China y tienden a humanizar el país y a la gente por sus experiencias, están pasando tiempo allí y ven los detalles: que el país es mucho más que la represión de disidentes, que Xinjiang es una parte terrible de lo que está pasando pero hay mucho más.

Es un país indispensable. Cualquier país tiene algún tipo de trato con China. Ya no es pobre y débil. Estaba empezándose a verse como un país rico y poderoso. Así que hay un cierto sentimiento de orgullo y de la posible arrogancia que conlleva.

Al mismo tiempo, creo que Xi tiene la fuerte sensación de que si el Partido Comunista no es cuidadoso, China acabará como la Unión Soviética, y acabará como Rusia, que obviamente es una súper potencia, pero en algunos aspectos nadie ya lo toma en serio como país.

Eso se suma al sentimiento de que China, en cierto modo, cada vez necesita menos a otros países, pero es en estos momentos donde tanto el orgullo como una especie de paranoia confluyen, lo que lleva a que sientan que ahora mismo los periodistas extranjeros no son realmente la gente que necesitan.

Al menos, en el futuro cercano, no veo que eso cambie.

Muchos académicos, políticos o periodistas quizá estaban actuando bajo la percepción de que a medida que China se enriqueciera y se viera más integrada en el mundo, se volvería más liberal. Y ese no ha sido el caso.

Quizá si no fuera por Xi Jinping no sería así. Por otro lado, no obstante, parte de los giros antiliberales que China ha tomado le preceden.