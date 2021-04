Acceso exclusivo de la BBC al territorio controlado por el Talibán en Afganistán: "Hemos ganado la guerra, EE.UU. ha perdido"

31 minutos

No cuesta mucho llegar al territorio controlado por el Talibán en Afganistán.

Baryalai, un comandante local con una reputación feroz, señala hacia el otro lado de la carretera: "Las fuerzas del gobierno están ahí nomás, cerca del mercado central, pero no pueden salir de sus bases. Este territorio pertenece a los muyahidines".

No obstante, la situación parece estar del lado de los milicianos.

Sentado a su lado, un comandante militar añade: "La yihad es un acto de adoración. La adoración es algo que, por mucho que la hagas, no te cansas".

Sin embargo, Haji Hekmat, insiste en que no hay contradicción: "Queremos un gobierno islámico centrado en la ley shar i a . Continuaremos con nuestra yihad hasta que acepten nuestras demandas".

El Talibán no se ven a sí mismo como un simple grupo rebelde, sino como el futuro gobierno.

Aún ahora, varios informes señalan que en ciertas zonas a las niñas mayores no se les permite asistir a clases. Pero por lo menos aquí, el Talibán asegura que lo fomentan activamente.

En las escuelas secundarias, indica, sólo se permiten mujeres maestras y el velo es obligatorio. "Si siguen la ley shar i a , no hay problema".

Sin embargo, la opinión del Talibán sobre los derechos de la mujer siguen preocupando. El grupo no tiene representación femenina alguna , y en los 1990 impedía que las mujeres trabajaran fuera de casa.

Al pasar por las aldeas del distrito Balkh, nos cruzamos con varias mujeres y no todas visten burka.

Pero en el mercado local no hay ni una sola. Haji Hekmat insiste en que no tienen el acceso vetado, pero explica que, en una sociedad conservadora, es normal que no acudan.