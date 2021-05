Por qué muchos negocios en Estados Unidos no encuentran empleados para cubrir sus vacantes

" La gente no va a rechazar ahora un empleo y arriesgarse a no encontrar otro más adelante ".

A los 18 años empezó a trabajar como camarera y no es la primera vez que se siente vulnerable por su condición de mujer. "En este negocio dependes de las propinas y muchas veces he tenido que aprender a manejar situaciones de exceso de confianza o acoso de los clientes".

"Si me ofrecieran un trabajo decente, lo aceptaría, pero en el último me pagaban menos de US$4 la hora. No voy a ir trabajar por menos de lo que me cuesta pagar a alguien para que cuide de mis hijos mientras yo no estoy".