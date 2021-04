Cambio climático: lo que dijeron y no dijeron algunos de los protagonistas clave de la cumbre sobre el clima liderada por EE.UU.

18 minutos

Pero además de lo que se dijo, aquí te contamos algunas cosas relevantes que no se dijeron en la primera jornada de esta importante cita internacional, que no estuvo exenta de los problemas técnicos que de alguna manera todos hemos experimentado durante la pandemia.

Biden: nuevo y difícil objetivo

Biden describió la lucha por el clima como un "imperativo moral" y "económico" y añadió que "realmente no hay otra opción" que sumarse a ella.

No obstante, lo que no dijo es que, para cumplir con su objetivo, se requiere un consenso en el paísque no está garantizado.