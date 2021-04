Las insólitas amenazas de muerte a políticos en España (y cómo se ha llegado a este clima de crispación)

Balas en sobres

La polarización política en España no es algo que haya surgido ahora; de hecho, es parte no solo de su pasado reciente sino de su historia.

Fuentes policiales no descartan la posibilidad de que los últimos sobres con amenazas respondan a un "efecto imitación".

¿Denunciar o callar?

Para el escritor y columnista español Daniel Bernabé, la gravedad de estos hechos no debe ignorarse.

"Esto no es solo el producto de un enfermo o de un violento aislado, esto forma parte de un contexto que podemos decir que empieza de forma más clara, aunque antes ya había elementos, en enero de 2020, donde en la sesión de investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, el ultraderechista Santiago Abascal, líder de Vox, ya lo califica como ilegítimo".

De lo local a lo nacional

"Son unas elecciones autonómicas que se están jugando en clave totalmente nacional, incluso la presencia del exvicepresidente del gobierno Pablo Iglesias también contribuye y da muestra de la relevancia que han tomado estos comicios", señala el analista político Edu Bayón en entrevista con BBC Mundo.

"En España no hay problemas de convivencia, hay un problema de polarización instigada por el gobierno", denunció Pablo Casado. "Quieren presentar Madrid como un lugar en el que nos pegamos por las calles, nos mandamos balas, pero no lo es".

Por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, responsabilizó de la crispación a la extrema derecha por no condenar las amenazas y llamó a detener la "espiral de odio" que, dijo, "ataca directamente" los valores democráticos.

Creciente crispación

"Si la derecha gana en Madrid, esta situación va a ir a más, porque la derecha que va a ganar -o que puede ganar- en Madrid no es la derecha clásica del PP", indica Daniel Bernabé.

Algunos locales de Madrid muestran su agradecimiento a la presidenta Isabel Díaz Ayuso por no haber impuesto medidas tan restrictivas como se han visto en otros lugares de España.

"Díaz Ayuso representa una corriente dentro del PP que, para entendernos, es muy similar al Trumpismo norteamericano . Utiliza las mismas coordenadas. A Pablo Casado, que ha sido muy errático en sus posturas respecto a Vox, no le va a quedar más remedio que plegarse ante esa forma de actuar", opina.

"Es muy probable que apuesten, como apostaba Trump, por azuzar el conflicto, por calificar de ilegítimo al gobierno nacional, por señalar a los dirigentes políticos de la izquierda de forma personal, no por las políticas que hagan.

El analista Edu Bayón confía en que el clima actual de amenazas se relaje pasadas las elecciones.

La política de la tribu

"No se está hablando de impuestos, de financiación, de sanidad pública en un momento como este tan esencial".

El papel de los medios

Para Edu Bayón, es una reflexión que llega tarde.

A juicio de Daniel Bernabé, el principal peligro es que los medios no rebatan informaciones falsas.

"Si un ultraderechista en una televisión, en un periódico o en una rueda de prensa dice que la culpa en España de tal asunto la tienen los menores inmigrantes y no es verdad, porque con cifras se ha demostrado que no es así, la labor del periodista es decirlo, no simplemente hacerse eco de lo que ha dicho la ultraderecha", explica.