Los cientos de miles de personas en Reino Unido que son propietarias de apartamentos "que no valen nada"

Natasha Foulkes-Arellano: "A veces me siento triste, a veces enojada. No es bueno para la salud vivir en un edificio peligroso".

Revestimientos inflamables

" Antes de Grenfell e staba permitido usar madera en los edificios altos, pero ahora no . Respecto a los cortafuegos, la compañía que construyó el edificio no los instaló. Entonces, todo el edificio tendrá que ser reparado".

"Como si viviésemos en una caja de cerillas"

"Nos dicen que nuestro cladding no está regulado (así, de la noche a la mañana) pero no nos indican exactamente qué medidas tomar. Es como una lotería", señaló a BBC Mundo.

"No entiendo por qué en el 2006, cuando se construyó este edificio, era totalmente seguro, y de la noche a la mañana 'ya no lo es', y es como si viviésemos en una caja de cerillas".

Las "patrullas despertadoras"

Departamentos invendibles

Los edificios afectados no podrán obtenerlo hasta que completen las renovaciones. Sin ese certificado, los bancos de préstamos hipotecarios no prestan a ningún potencial comprador . Y las propiedades, mientras sean calificadas como inseguras, son valuadas por esos bancos en "cero".

"Ni tener una mascota sin pedir permiso"

¿Quién debería pagar por las renovaciones?

"Cuando vimos que no había a quien recurrir y me di cuenta que había miles de personas en mi situación me uní a otros dos propietarios y formamos en 2019 el Grupo de Acción por el Cladding en Reino Unido".

Qué dice el gobierno

"No sabemos si hemos sido exitosos con nuestra aplicación. Si no somos exitosos, estamos esperando un costo individual de miles de libras".

El impacto en la salud

"A veces me siento triste, a veces enojada. No es bueno para la salud vivir en un edificio peligroso ", afirmó Natasha.

Él ingeniero español asegura que no ha sido afectado emocionalmente como otros propietarios. "Pero me pongo en su piel y puedo sentirlo, es inhumano ", señaló.

"Pero cuando te dicen que vives en un lugar tan peligroso que si no lo patrullan 24 horas al día podrías morir mientras duermes, o enfrentas la bancarrota, aunque tú no hiciste nada malo, y no puedes planear para el futuro ni ves una solución porque no hay de donde sacar esas enormes sumas de dinero…".